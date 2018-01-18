Конкурс на должность главы ГПЗКУ проведут за закрытыми дверями

КИЕВ. 17 января. УНН. Второй этап конкурса на замещение должности главы исполнительного органа ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), который должен состояться 31 января, будет проходить в закрытом режиме. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минэкономразвития.

"Все конкурсы являются закрытыми, так как участники не дают согласия на разглашение своих данных. Онлайн трансляции не будет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Участие СМИ также не предусмотрено, уточнили в МЭРТ. По каким причинам участники конкурса, вроде, не предоставляют согласия на то, чтобы журналисты стали свидетелями их прозрачно отбора, в Минэкономики объяснить не смогли.

Напомним, что во второй тур конкурса прошло 5 из 14 кандидатов. О ком именно идет речь, официально в МЭРТ не сообщают. Однако, по данным отдельных СМИ, во второй тур прошли бывший и.о. председателя ГПЗКУ Дмитрий Гавриш и депутат Киевсовета Антон Дрепин. Ни один из них в сфере продажи зерна ранее не работал.

Добавим, что Гавриш на должность и. о. председателя ГПЗКУ был назначен в сентябре, но уже 11 января он был уволен "по собственному желанию". На следующий день правительство назначило нового и.о. председателя правления ГПЗКУ. Ею стала экс-менеджер предприятия Бахматюка - Ирина Марченко.

Интересно, что назначение нового и.о. инициировал заместитель министра агрополитики Мартынюк, и произошло это, как видим, буквально за несколько недель до итогов конкурса на замещение должности главы правления ГПЗКУ.

По информации источников УНН, до назначения легитимного руководителя ГПЗКУ, перед Ириной Марченко, кроме налаживания отношений с китайскими кредиторами корпорации, будут стоять все те же задачи, что и перед ее предшественником Дмитрием Гавришем.

Вероятно, речь идет о дальнейшем выводе активов из ГПЗКУ на обанкротившуюся ГАК "Хлеб Украины". Хотя именно эта активность Гавриша, по данным СМИ, и возмутила китайских партнеров корпорации, что и привело к замораживанию средств компании на банковских счетах.