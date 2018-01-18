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Более 240 случаев заболевания корью зафиксировали на Закарпатье в январе

Более 240 случаев заболевания корью зафиксировали на Закарпатье в январе

УЖГОРОД-КИЕВ. 17 января. УНН. В течение половины января 2018 года на Закарпатье уже зафиксировано 242 случая заболевания корью. Об этом УНН сообщили в Закарпатском областном центре здоровья.

"Эпидемическая ситуация по кори в Закарпатской области остается напряженной - на административных территориях наблюдается интенсивное распространение кори среди непривитых лиц. С начала 2018 года в области по экстренным сообщениям уже зарегистрировано 242 заболевания корью преимущественно у непривитых лиц (70% всех заболевших). Ежедневно поступает информация о новых случаях. Больше всего болеют корью в Ужгородском, Тячевском, Виноградовском районах и г. Ужгород", - говорится в сообщении Областного центра здоровья.

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В течение декабря 2017 года закарпатскими врачами было зарегистрировано 221 больного корью. В целом же активный рост количества больных начался с сентября прошлого года. Если до этого выявляли по 5-6 случаев в месяц, то в сентябре, когда дети пошли в школу и детсады и начали интенсивно контактировать, эта цифра выросла до 95 случаев.

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Как ранее сообщал УНН, дефицит вакцины от кори на Закарпатье достиг 71%.

Источник: УНН
Теги: болезнь, Закарпатье, корь
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