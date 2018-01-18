Полицейский в Днепропетровской области торговал вещественными доказательствами

КИЕВ. 17 января. УНН. В Кривом Роге задержан сотрудник полиции за сбыт оружия и наркотиков, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона, передает УНН.

"Военной прокуратурой Криворожского гарнизона обнаружено и задержано сержанта полиции, который незаконно сбывал наркотические и психотропные средства из комнаты хранения вещественных доказательств", - говорится в сообщении.

Установлено, что в начале января текущего года указанный полицейский с целью незаконного обогащения наладил сбыт наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, находящихся в комнате для хранения вещественных доказательств одного из отделов ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

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В частности, 12 января за денежное вознаграждение в сумме 5 тыс. грн предприимчивый полицейский сбыл гражданскому лицу 2,13 г опия ацетилированного. А 16 января во время сбыта 1,5 мешка маковой соломки, а также огнестрельного оружия сержанта полиции задержали правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе проведения обысков по месту жительства и работы задержанного, обнаружено и изъято наркотические и психотропные вещества - амфетамин, метамфетамин, каннабис, маковая соломка, поврежденные пакеты с вещественными доказательствами, в которых хранятся наркотические вещества.

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Сейчас военной прокуратурой Криворожского гарнизона готовится ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество, назначение соответствующих экспертиз.

Указанном полицейскому планируется уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 308 Уголовного кодекса Украины.