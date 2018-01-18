"Александрия" разгромила семикратного чемпиона Болгарии

КИЕВ. 17 января. УНН. ФК “Александрия” провел первую товарищескую встречу в 2018 году на турецких сборах, в которой одержал убедительную победу над болгарской “Славией”. Об этом сообщает пресс-служба украинского коллектива, передает УНН.

Фундамент этом разгрома заложил Алексей Довгий. Удвоил преимущество “горожан” еще в первом тайме Андрей Бацула. Во второй половине встречи в воротах “Славии” отличились забитыми мячами Артем Ситало и Андрей Цуриков. Под занавес поединка соперники создали пару опасных эпизодов, но надежная игра Дмитрия Рудика, не позволила размочить счет — 4:0.

Состав “александрийцев”: Леванидов, Бацула, Гитченко, Бабогло, Длинный, Пашаев, шныряли, Зинкевич, Протасов и два потенциальных новичка. Во 2-м тайме на поле выходили: Рудик, Пашаев, Стецков, Гранчар, Бондаренко, Ситало, Банада, Старенький, Полярус, Грицук, Цуриков.

Примечательно, что “Славия” является семикратным чемпионом Болгарии и семь раз в своей истории выиграла Кубок Болгарии.

Заметим, что следующий контрольный поединок “Александрия” проведет 20-го января против “Сепси” (Сфынту-Георге, Румыния).