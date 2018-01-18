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Премьер-министр Ирландии против "жесткой границы" с ЕС

Премьер-министр Ирландии против "жесткой границы" с ЕС

КИЕВ. 17 января. УНН. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар обратился за помощью ЕС, чтобы избежать появления “жесткой границы” между блоком и Северной Ирландией после Brexit. В вопросе о границе на острове его страна будет и дальше полагаться на европейскую солидарность, заявил в среду политик, выступая перед европарламентариями в Страсбурге, передает УНН со ссылкой на DW.

Правительство Великобритании еще в декабре гарантировал, что, несмотря на то, что государство оставляет ЕС, планируется создание “жесткой границы” между британской северной частью острова и его южной частью, которую собственно составляет государство Ирландия, входящая в Евросоюз.

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После выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019, граница между двумя частями острова станет внешней границей Евросоюза. Противники “жесткой границы” хотели бы избежать контроля передвижения через нее людей и товаров.
Варадкар высказался за тесное сотрудничество блока и Великобритании после Brexit. Размышляя о будущем Европе, политик призвал другие страны ЕС к еще большей сплоченности.

“Только вместе мы сильны”, — цитирует ирландского премьера агентство AFP. По его мнению, ни одна из стран не способна самостоятельно решить глобальные проблемы ближайшего будущего, такие как изменение климата и борьбу с природными катастрофами.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что работает над тем, чтобы обеспечить лучшую торговую сделку по Brexit с Европейским Союзом после того, как мэр Лондона предупредил, что Британия может потерять почти 500 тысяч рабочих мест.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Великобритания, Ирландия
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