В Киевской области будут судить охранника за убийство жениха на свадьбе

КИЕВ. 18 января. УНН. В Обуховском районе Киевской области будут судить 66-летнего охранника ресторана, который убил жениха на его свадьбе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Киевской области, передает УНН.

“Прокуратурой Киевской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении охранника одного из ресторанов, который нанес смертельные ножевые ранения молодому человеку на его свадьбе”, — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что во время празднования свадьбы в одном из заведений Обуховского района между 23-летним женихом и 66-летним охранником возник словесный конфликт.

В дальнейшем, жених, с целью выяснить отношения, пришел в помещение для охраны и начал наносить удары охраннику по телу. В свою очередь, охранник достал нож и совершил ним удар по телу юноши, который оказался для него смертльним.

Напомним, в Киеве за убийство коллеги к 9 годам лишения свободы приговорен 26-летнего сотрудника спецподразделения МВД “Грифон”, который осуществляет охрану судов.