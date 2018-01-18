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Закарпатские таможенники вместо овсянки выпустили в Румынию 450 ящиков контрабандных сигарет

Закарпатские таможенники вместо овсянки выпустили в Румынию 450 ящиков контрабандных сигарет

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УЖГОРОД-КИЕВ. 18 января. УНН. Закарпатские таможенники таможенного поста “Дьяково” на украино-румынской границе, пропустили без соответствующего осмотра грузовик, в котором вместо заявленной овсянки находилось 450 ящиков контрабандных сигарет. Как сообщили УНН в Закарпатской таможни ДФС, грузовое авто направлялось из Российской Федерации и имело сербскую регистрацию.

“...Работникам таможенного поста инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве начатое по факту пропуска через государственную границу Украины и дальнейшее задержание работниками таможенных органов Румынии пункта пропуска „Халмеу — Дьяково“ грузового транспортного средства с иностранной регистрацией по подозрению в перемещении табачных изделий с использованием товаров прикрытия. В частности установлено, что транспортное средство с сербской регистрацией перемещал груз „овсяные хлопья“ из Российской Федерации в Сербии и был оформлен работниками таможенного поста „Дьяково“ Закарпатской таможни ДФС без проведения форм таможенного контроля”.

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“Следовательно, по результатам углубленного досмотра груза, работники таможенных органов Румынии вместо хлопьев обнаружили табачные изделия торговой марки „Марбл“ и „Ашима“ общим количеством более 450 ящиков ”, - говорится в сообщении Закарпатской таможни ДФС.

Как раише сообщал УНН, в столице сотрудники СБУ заблокировали контрабанду психотропных веществ на территорию нашего государства.

Источник: УНН
Теги: контрабанда, таможенник, Закарпатье, сигареты
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