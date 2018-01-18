В Волновахе полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве

КИЕВ. 18 января. УНН. В течение нескольких часов полицейские Волновахского отдела установили личность и местонахождение подозреваемого в убийстве. Известно, что данный гражданин был неоднократно осужденным, в том числе и за аналогичное преступление, жителю Донбасса придется снова предстать перед судом, об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

“Вчера, 16 января, в Волновахского отдела полиции поступило сообщение от медиков о том, что в отделении умер житель с.Свободне 1947 года. Его доставила бригада скорой 13 января во коме”- отметили в пресс-службе Волновахского отдела полиции.

Стало известно, что мужчина умер от многочисленных травм, характер которых указывал на насильственную смерть. За несколько часов полицейские восстановили ход событий того дня, а также жителя, который вероятно причастен к преступлению, однако по аресрю проживания его не оказалось. Он был обнаружен в заброшенном доме, где пытался спрятаться и избежать наказания.

Ранее неоднократно судимый после отбытия наказания в местах лишения свободы пришел в гости к своему односельчанина. Застолье перешло в драку — гость ногами забил до безумия хозяина, а затем скрылся.

Сейчас ему инкриминируется ч.2 ст.121 “Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего” Уголовного кодекса Украины. Сейчас преступника ожидает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Голосеевский районный суд Киева сегодня продлил на 2 месяца мера пресечения полицейскому Сергею Олейнику, который обвиняется в убийстве несовершеннолетнего при задержании BMW 7 февраля 2016, а также заслушал обвинительный акт.

В Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время 40-минутной погони через весь город за нарушителем правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю, в результате чего погиб 17-летний юноша-пассажир Михаил Медведев. В полиции пояснили, что патрульные увидели молодых людей, которые после употребления алкоголя сели в автомобиль и уехали. Через громкоговоритель они потребовали остановиться, но водитель на это не реагировал и продолжал бежать.

Следует отметить, что водитель-подросток Ростислав Храпачевський, о котором отечественная фемида “забыла” (суд только лишил его водительских прав), находился в состоянии наркотического опьянения.