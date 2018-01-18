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Синоптики прогнозируют пик снегопадов ближе к утру 18 января
Синоптики прогнозируют пик снегопадов ближе к утру 18 января
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КГГА просит водителей воздержаться от поездок в центр на личном транспорте

КГГА просит водителей воздержаться от поездок в центр на личном транспорте

КИЕВ. 18 января. УНН. Киевская городская государственная администрация призывает водителей в ближайшие дни воздержаться от поездок в центр на собственном транспорте. Об этом передает УНН со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтян, которое распространила пресс-служба КГГА.

“Учитывая снегопады, что в ближайшее время снова прогнозируют синоптики, движение транспорта по улицам столицы будет затруднен. Мы надеемся на понимание со стороны людей и их соответствующее поведение. Сейчас на дорогах работает снегоуборочная техника, и чтобы она могла полноценно выполнять работу, мы обращаемся к горожанам и гостям из просьба по возможности пользоваться общественным транспортом”, — заявил Давтян.

Кроме того, Давтян напомнил, что в ночь на 18 января, с 00:00 будет ограничен въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем направлениям. Ограничение продлится на период снегопада. Также он призвал водителей не парковаться на тротуарах города.

Напомним, ранее сообщалось, что наибольшая интенсивность осадков в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях ожидается во второй половине ночи на 18 января.

Источник: УНН
Теги: Киев, транспорт
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