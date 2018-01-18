В Киеве полицейский требовал 1,1 тыс. долл. за непривлечение к ответственности

КИЕВ. 17 января. УНН. В Киеве задержан инспектор ювенальной полиции, который требовал 1,1 тыс. долл. за непривлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Киеве, передает УНН.

“Прокуратурой города Киева совместно со следователями ГУ СБУ в г.. Киеве и Киевской области разоблачен на получении 1100 долл. неправомерной выгоды инспектора сектора ювенальной превенции Голосеевского УП ГУНП в г.. Киеве”, - говорится в сообщении.

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Согласно материалам СБУ и Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины указанные средства служащий требовал и получил от физического лица за непривлечение к уголовной ответственности.

Инспектора задержали после получения им второй части взятки в сумме 500 долл.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (получении неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, правоохранители разоблачили заместителя военного комиссара одного из объединенных райвоенкоматом Харькова на получении взятки в сумме 700 долл.