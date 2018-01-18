"Эвертон" подписал трехкратного обладателя Кубка Англии Уолкотта

КИЕВ. 17 января. УНН. Полузащитник сборной Англии и лондонского “Арсенала” Тео Уолкотт продолжит карьеру в стане “Эвертона”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

С 28-летним новичком подписано соглашение сроком на 3,5 года.

“Я очень амбициозный, и я пришел сюда, потому что хочу вывести клуб на следующий уровень. С игроками, которые пришли сюда, я чувствую, что мне по силам справиться с задачей. Я очень рад начать новую главу. Чувствую, что я сделал правильное решение”, - заявил Уолкотт.

Отметим, что в первой части сезона Уолкотт отдал 5 результативных пасов при 4 голах в 16 поединках АПЛ.

Примечательно, что по информации СМИ трансфер оценивается в 22,5 млн евро.

Добавим также, англичанин защищал цвета “канониров” начиная с 2006 года — 399 проведенных игр, 108 голов и 78 ассистов.

Напомним, новым тренером сборной Уэльса стал легендарный экс-полузащитник “Манчестер Юнайтед” Райан Гиггз.