Луценко заявил, что новые владельцы оффшоров не смогут вернуть деньги спецконфискации

КИЕВ. 17 января. УНН. Новые владельцы оффшоров, счета которых были арестованы в рамках специальной конфискации, не смогут вернуть эти деньги. Об этом во время заявил Генпрокурор Юрий Луценко брифинге, передает корреспондент УНН.

“Смена собственников офшоров после наложения ареста активов этих оффшоров не влечет к каким юридическим последствиям по спец конфискации. Да они будут владельцами этих „оффшором“, но активы, на которые до смены собственников был наложен арест, на них не распространяется принцип добросовестного приобретателя”, — заявил Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко прокомментировал расследование Kroll по ПриватБанка

Напомним, Прокуратура планирует завершить досудебное расследование в отношении народного депутата Украины Михаила Добкина после получения результатов экспертизы относительно стоимости земельных участков и установления размера убытков. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко после заседания Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.