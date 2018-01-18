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"Ворскла" в контрольной игре победила лидера чемпионата Словакии

"Ворскла" в контрольной игре победила лидера чемпионата Словакии

КИЕВ. 17 января. УНН. Полтавская “Ворскла” под руководством Василия Сачко во второй товарищеской встречи на турецком сборе переиграла лидера чемпионата Словакии “Спартак” с Трнавы, передает УНН со ссылкой на сайт “Ворсклы”.

На 32 минуте Васин подал угловой с левого края, Кобахидзе сбросил на Кадимяна, который открыл счет в игре на. Однако гол в раздевалку получила “Ворскла” после подачи со штрафного с правого фланга на дальнюю штангу — 1:1. Автором гола стал Хладик.

Принес победу украинскому коллективу забитый мяч Одарюка на 77 минуте — 2:1.

“Ворскла” (1 тайм): Ткаченко, игрок на просмотре, Чижов, Остапенко, Пердута (к), Кадимян, Скляр, Кравченко, Кобахидзе, Кулач, Васин

“Ворскла” (2 тайм): Ткаченко, Сак, Гиоргадзе, Даллку, игрок на просмотре, Ребенок, Чеснаков, Сапай (к), Одарюк, Сидоренко, Коломоец.

Добавим также, “Спартак” после 19 сыгранных туров единолично возглавляет турнира таблицу Фортуна Лиги, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

Напомним, что в первой товарищеской игре “Ворскла” не оставила шансов вице-чемпиону Узбекистана.

Источник: УНН
Теги: спорт, Футбол
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