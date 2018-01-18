В США предложили "обратить внимание" на Чайку и Усманова в докладе о санкциях

КИЕВ. 18 января. УНН. Четыре сенатора США предложили госсекретарю Рексу Тиллерсону “обратить внимание” на генпрокурора Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова при составлении доклада о санкциях против Российской Федерации, который необходимо представить до конца января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт сенатора Роджера Уиткера.

“По мере того, как вы продолжаете свою работу, мы хотели бы обратить ваше внимание на лица из числа приближенных президента Владимира Путина, которые, согласно сообщениям в российской, мировой прессе, а также заявлениями тех, кто проводит антикоррупционные расследования, замешанных в значительных случаях коррупции. Некоторые из их сделок касались граждан США и доли американских компаний, что говорит о возможных нарушениях закона о борьбе с иностранной коррупцией”, - говорится в письме, которое подписали сенаторы Марко Рубио, Линдси Грэм, Роджер Уикер и Кори Гарднер.

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Далее они напоминают о сообщении в прессе о сделках, которые якобы осуществляли родственники Чайки. Усманов, в свою очередь, в письме назван “одним из самых влиятельных в политике олигархов с тесными связями с Кремлем”. “Мы надеемся, что мы смогли пролить свет на представителей той категории лиц, которые должны быть включены в будущий доклад администрации”, — резюмируют законодатели.

Напомним, новые санкции против РФ будут рассмотрены на высшем уровне в Вашингтоне в феврале 2018 года в рамках закона “О противодействии противникам Америки с помощью санкций”. Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны до конца января 2018 предоставить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка. Как ожидается, под санкции попадут крупные предприниматели, работающие с Кремлем, близкий круг президента РФ Владимира Путина, его друзья и их дети.