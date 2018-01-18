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Малиновский отличился результативной передачей в чемпионате Бельгии

Малиновский отличился результативной передачей в чемпионате Бельгии

КИЕВ. 17 января. УНН. Полузащитник национальной сборной Украины по футболу Руслан Малиновский принял участие в победе “Генка” во встрече 21-го тура чемпионата Бельгии, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

Наш земляк вышел на поле со стартовых минут и помог забить команде первый мяч в игре. На 32 минуте Малиновский выкатил мяч на свободное пространство под удар Маркуса Ингвартсена — 1:0. Поединок завершился победой “Генка” 2:1.

Отметим, что Малиновский провел все 90 минут на поле. В общем украинец провел за “Генк” в нынешней кампании 24 поединка — 4 гола и 2 ассиста.

Добавим также, “Генк” с 27 очками занимает 7-е место в чемпионате, уступая лидеру “Брюгге” сразу 26 пунктов.

Напомним, что в предыдущем месяце Малиновский оформил дубль в игре Кубка Бельгии.

Источник: УНН
Теги: Футбол
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