Малиновский отличился результативной передачей в чемпионате Бельгии

КИЕВ. 17 января. УНН. Полузащитник национальной сборной Украины по футболу Руслан Малиновский принял участие в победе “Генка” во встрече 21-го тура чемпионата Бельгии, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

Наш земляк вышел на поле со стартовых минут и помог забить команде первый мяч в игре. На 32 минуте Малиновский выкатил мяч на свободное пространство под удар Маркуса Ингвартсена — 1:0. Поединок завершился победой “Генка” 2:1.

Отметим, что Малиновский провел все 90 минут на поле. В общем украинец провел за “Генк” в нынешней кампании 24 поединка — 4 гола и 2 ассиста.

Добавим также, “Генк” с 27 очками занимает 7-е место в чемпионате, уступая лидеру “Брюгге” сразу 26 пунктов.

Напомним, что в предыдущем месяце Малиновский оформил дубль в игре Кубка Бельгии.