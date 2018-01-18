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Двое футболистов покинули ровенский "Верес"

Двое футболистов покинули ровенский "Верес"

КИЕВ. 18 января. УНН. ФК “Верес” из Ровно по обоюдному согласию решил расстаться с полузащитниками Антоном Котляром и Антоном Поступаленко, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

За “Верес” Котляр сыграл полтора года. В сезоне 2016-2017 хавбек сыграл за “красно-черных” 31 матч Кубка Украины и чемпионата Первой лиги, отметившись двумя мячами.

В нынешнем сезоне двадцатичетырехлетний фланговый полузащитник сыграл за “Верес” в 15-ти матчах чемпионата УПЛ и Кубка Украины. Голов не забивал.

Напомним, что Поступаленко перешел в “Вереса” всего неделю назад, но “Верес” решил избавиться футболиста.

Как сообщалось ранее, ряды Народного клуба усилил футболист “Зари” Каменюка.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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