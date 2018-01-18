Новости: Спорт
Четверг, 18 января 2018, 03:57 • Сергей Куркович
Двое футболистов покинули ровенский "Верес"
КИЕВ. 18 января. УНН. ФК “Верес” из Ровно по обоюдному согласию решил расстаться с полузащитниками Антоном Котляром и Антоном Поступаленко, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
За “Верес” Котляр сыграл полтора года. В сезоне 2016-2017 хавбек сыграл за “красно-черных” 31 матч Кубка Украины и чемпионата Первой лиги, отметившись двумя мячами.
В нынешнем сезоне двадцатичетырехлетний фланговый полузащитник сыграл за “Верес” в 15-ти матчах чемпионата УПЛ и Кубка Украины. Голов не забивал.
Напомним, что Поступаленко перешел в “Вереса” всего неделю назад, но “Верес” решил избавиться футболиста.
Как сообщалось ранее, ряды Народного клуба усилил футболист “Зари” Каменюка.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час