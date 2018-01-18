Rolls-Royce продаст бизнес морского дивизиона

КИЕВ. 18 января. УНН. Британский производитель реактивных двигателей Rolls-Royce объявил о возможной продаже и реструктуризации своего морского дивизиона на фоне снижения спроса на нефтегазовом рынке, а также в рамках реструктуризации холдинга, сообщила компания в среду, передает УНН.

Предполагается, что после продажи и реструктуризации морского дивизиона в холдинге останутся подразделения, специализирующиеся на гражданской авиации, обороне и энергетических системах. “Это будет способствовать более фундаментальной перестройке, в частности, функций поддержки и менеджмента”, — отмечается в сообщении компании.

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Морской дивизион, оценка которого начнется в ближайшее время, производит морское оборудование для нефтегазовой отрасли. В этом бизнесе занято около 4,2 тыс. человек в 34 странах мира. Наибольшее количество сотрудников базируется в Норвегии.

Rolls-Royce рассчитывает, что реструктуризация “приведет к дополнительному снижению затрат и поможет повысить эффективность работы основных дивизионов и всей группы”. “Мы находимся в процессе определения этой реструктуризации, и дальнейшие детали будут опубликованы одновременно с финансовой отчетностью за 2017 7 марта 2018”, — отметила компания.

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Холдинг в 2016 году сообщал, что планирует сократить 800 рабочих мест по всему миру в морском дивизионе из-за снижения спроса на продукцию холдинга со стороны нефтегазовых компаний. По итогам 2016 компания получила убыток до налогообложения в размере 4,3 миллиарда фунтов стерлингов из-за выплат штрафов по делу о взяточничестве, а также из-за снижения курса фунта.

Акции Rolls-Royce в среду подскочили на 5,4% до 9 фунтов стерлингов за акцию на фоне сообщений о планируемой реструктуризации, свидетельствуют данные торгов Лондонской фондовой бирже.

Напомним, прокуратура города Киева приняла участие в рассмотрении Соломенский районный судом административных дел о нарушении таможенных правил, составленных Киевской региональной таможней. При активном участии в судебном процессе работников прокуратуры в бюджет государства конфисковано товарно-материальных ценностей на сумму свыше 67 млн грн. Среди них автомобили премиум класса Rolls Royce, Bentley, Lexus, а также денежные средства на сумму более 7 млн ​​грн.