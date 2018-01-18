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Две Украинский победили на старте розыгрыша парного разряда AUS Open

Две Украинский победили на старте розыгрыша парного разряда AUS Open

КИЕВ. 17 января. УНН. Украинские теннисистки Ольга Савчук и Екатерина Бондаренко выиграли первые поединки в рамках основной сетки парного разряда Australian Open, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В матче первого круга румынско-украинский дуэт Олару/Ольга Савчук одержал победу над украинской-казахстанской парой Козлова/Путвнцева со счетом 6:3, 6:3. Следующими соперницами дуэта во главе с Савчук станет чешский пара Шафаржова/Барбора Стрицова (4 сеяные).

Украинский-сербский дуэт Бондаренко/Крунич преодолел первый барьер благодаря победе над австралийско-российской паре в составе Арины Родионовой и Натальи Вихлянцева — 6:2, 6:2. Поединок продолжался 58 минут.

Отметим, что Людмила Киченок и Макото Ниномия в первом круге уступили голландско-белорусской паре Керкхов/Морозова — 6:7 (4), 2:6.

Напомним, что Бондаренко в одиночной сетке продолжит борьбу на стадии 3-го круга турнира.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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