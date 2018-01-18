Новости: Экономика
Четверг, 18 января 2018, 06:03 • Самуил Проскуряков
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,66 грн/долл
КИЕВ. 18 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,66 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 января установлены на таком уровне:
28,666132 грн за доллар;
34,981281 грн за евро;
0,506540 грн за российский рубль;
39,496523 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 17 января, курс доллара и фунт стерлинга вырос, курс евро и российского рубля - уменьшился.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час