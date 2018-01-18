КИЕВ. 18 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,66 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 января установлены на таком уровне:

28,666132 грн за доллар;

34,981281 грн за евро;

0,506540 ​​грн за российский рубль;

39,496523 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 17 января, курс доллара и фунт стерлинга вырос, курс евро и российского рубля - уменьшился.