Украинский агробизнес представит свои возможности в Давосе

КИЕВ. 18 января. УНН. Международные инвесторы ознакомятся с возможностями украинского агробизнеса в ходе Ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе 23 января. Представителем Украины на панельной дискуссии выступит Agrohub – проект по развитию агроинноваций, сообщает УНН со ссылкой на их пресс-службу.

Цель мероприятия - привлечь внимание мировых игроков к Украине, представить возможности украинского агробизнеса и ввести Украину в пул мировых инноваторов.

Дискуссия призвана ответить на следующие вопросы:

● Как Agritech успешно меняет глобальные тенденции в сельском хозяйстве и продовольственном рынке Украины и других стран?

● Каковы возможности и риски для мировых инвесторов и новаторов в Украине сегодня?

● Являются ли украинские агрохолдинги открытыми для новых технологий?

● Кто входит в новую экосистему украинских сельскохозяйственных инвестиций?

● Каким образом ценности инновационной экономики воплотились в сельскохозяйственной практике в 2017-2018 годах?

Спикерами выступят:

Модератор дискуссии Алекс Лисситса (Украина) - Генеральный директор агрохолдинга ИМК, общественный деятель, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Юрий Косюк (Украина) - основатель и Глава правления МХП (ПАО "Мироновский хлебопродукт"), одного из самых больших агрохолдингов Украины, специализирующегося на производстве мяса птицы и выращивании зерновых.

Юлия Порошенко (Украина)- основатель и руководитель проекта Agrohub, со-основатель технологического кластера Radar Tech.

Тобиас Менн (Tobias Menne), (Германия) -Global Head Digital Farming Bayer AG.

Майкл Хорш (Michael Horsch) (Германия) - со-основатель и управляющий Horsch Machines, ведущего европейского производителя сельскохозяйственной обработки почвы и посевного оборудования.

"Существует стереотип, что аграрная отрасль Украины не современна и не восприимчива к инновациям. Мы хотим оспорить этот миф на мировой арене и представить новые и успешные проекты для международных инвесторов. Украина - это уникальная площадка для новых технологий, у нас прогрессивные и открытые к сотрудничеству крупнейшие холдинги, сильная кадровая база технических специалистов, интересные и успешные стартапы, и безусловно, позитивная динамика развития отрасли AgriTech. Все это мы намерены показать международному сообществу и начать диалог с инвесторами", - отметила Ю.Порошенко.