Охранники рассказали, как Янукович убегал из Киева в Крым

КИЕВ. 18 января. УНН. Сотрудники Управления государственной охраны, которые были допрошены сегодня в Оболонском районном суде Киева по делу по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, рассказали, как тот бежал из Киева в Крым, передает корреспондент УНН.

В частности, свидетели отметили, что они не были задействованы непосредственно в охране экс-президента и последний раз видели его в Харькове. Тем не менее, один из свидетелей отметил, что во время перемещений, кроме автомобильного транспорта, были задействованы вертолеты и самолеты, которые несколько раз совершали взлет и посадку на неизвестных аэродромах, где осуществлялись выгрузки и загрузки каких-то вещей.

При этом один из свидетелей заявил, что “судя по разговорам с коллегами, мы находились некоторое время не на территории Украины, а на территории России”.

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Все четверо допрошенных сотрудников УГО подчеркнули, что они не владели информацией и к ним не доводили руководители информацию о возможных угрозах жизни или здоровью В.Януковича.

В то же время свидетели отметили, что во время перемещения из Донецка, как потом выяснилось, — в Крым, у них руководством было изъяты личные мобильные телефоны, чего раньше никогда не было. Однако они не смогли объяснить, с какой целью это происходило.

По словам допрошенных сотрудников УГО, о том, что В.Янукович отказался от их услуг в охране, они узнали 24 февраля 2014 года, когда прибыли в Департамент управления госохраны из АР Крым в Симферополе, где им руководство сообщило, что В.Янукович написал заявление об отказе от охраны.

Также один из свидетелей сообщил суду, что при перемещении одного из автомобилей охраны он был обстрелян.

“Был случай обстрела одного автомобиля — Toyota Land Cruiser Дмитрия Иванцова. На заправке возле Харькова я увидел простреленную дверь”, - сказал свидетель.

При этом он отметил, что не знает, был ли этот транспортный засид в кортеже, в котором находился Янукович, но подчеркнул, что ни разу не видел, как Янукович перемещался на авто такого типа. В контексте сказанного свидетеля спросили, расценивает ли он такое событие как покушение на Януковича, на что тот ответил: “Я это расценивает как обстрел автомобиля, в котором находились сотрудники УГО”, — сказал он.

Как сообщал УНН, сотрудник УГО в суде рассказал, что угрозы жизни Виктору Януковичу в феврале-марта 2014 года не было.