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Украина расширит оборонное сотрудничество с Канадой и США - Порошенко

Украина расширит оборонное сотрудничество с Канадой и США - Порошенко

КИЕВ. 18 января. УНН. На заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось 17 января, был утвержден государственный оборонный заказ на 2018 год, где предусмотрено расширение военного сотрудничества с Канадой и США. Об этом сказал Президент Петр Порошенко во время встречи с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт во Львове, передает УНН.

"Очень важным является сотрудничество в сфере обороны и безопасности", - отметил Президент.

Он выразил благодарность канадской стороне за продолжение миссии UNIFER в Украине, а также за включение Канадой нашего государства в список стран с разрешением на торговлю летальным оружием.

"Это открывает нам новые возможности для улучшения национальной армии. И вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны я утвердил государственный оборонный заказ на 2018 год, где предусмотрено расширение военного сотрудничества с Канадой и США", - добавил Глава государства.

Напомним, СНБО поддержал проект закона "О национальной безопасности Украины".

Источник: УНН
Теги: оборона, сотрудничество
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