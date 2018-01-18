Украина расширит оборонное сотрудничество с Канадой и США - Порошенко

КИЕВ. 18 января. УНН. На заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось 17 января, был утвержден государственный оборонный заказ на 2018 год, где предусмотрено расширение военного сотрудничества с Канадой и США. Об этом сказал Президент Петр Порошенко во время встречи с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт во Львове, передает УНН.

"Очень важным является сотрудничество в сфере обороны и безопасности", - отметил Президент.

Он выразил благодарность канадской стороне за продолжение миссии UNIFER в Украине, а также за включение Канадой нашего государства в список стран с разрешением на торговлю летальным оружием.

"Это открывает нам новые возможности для улучшения национальной армии. И вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны я утвердил государственный оборонный заказ на 2018 год, где предусмотрено расширение военного сотрудничества с Канадой и США", - добавил Глава государства.

Напомним, СНБО поддержал проект закона "О национальной безопасности Украины".