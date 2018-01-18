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Из-за непогоды на въезде в Киев километровая пробка

Из-за непогоды на въезде в Киев километровая пробка

КИЕВ. 18 января. УНН. Из-за непогоды и плохо прочищенных дорог на въезде в Киев образовался километровый затор, передает УНН.

Авто движутся со скорость 10-15 км/ч. В пробку попали легковые автомобили, грузовики и общественный транспорт.

Сейчас движутся только три полосы из четырех.

Напомним, с 9:00 был ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев.

Как ранее сообщал УНН, в четверг, 18 января, через циклон в столице ожидается значительное осложнение погодных условий.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
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