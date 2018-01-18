Новости: Киев
Четверг, 18 января 2018, 15:05 • Тоня Туманова
Из-за непогоды на въезде в Киев километровая пробка
КИЕВ. 18 января. УНН. Из-за непогоды и плохо прочищенных дорог на въезде в Киев образовался километровый затор, передает УНН.
Авто движутся со скорость 10-15 км/ч. В пробку попали легковые автомобили, грузовики и общественный транспорт.
Сейчас движутся только три полосы из четырех.
Напомним, с 9:00 был ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев.
Как ранее сообщал УНН, в четверг, 18 января, через циклон в столице ожидается значительное осложнение погодных условий.
Источник: УНН
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