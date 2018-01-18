Австралиец потратит часть выигрыша в лотерею на благотворительность

КИЕВ. 18 января. УНН. Житель города Сидней (Австралия, ред.) решил потратить часть от выигранных в лотерею денег на благотворительность, передает УНН со ссылкой на местное издание The Sydney Morning Herald.

Австралиец, который пожелал остаться анонимным, выиграл 6,87 млн долл. в “NSW Lotteries”.

“Я всегда покупаю билеты, но никогда ничего не выигрываю. Я не знаю, как прокомментировать свой выигрыш, так как ранее я слышал исключительно о победе других людей и не думал, что мне улыбнется удача”, — сказал он.

Счастливчик планирует потратить многомиллионный выигрыш на свою семью, а также — на благотворительность.

“А еще — я очень большой любитель животных. Я поддерживаю существование благотворительных организаций для бездомных”, — добавил он.

Как ранее сообщал УНН, лотереи играют важную роль в любом обществе. К примеру, благодаря украинским игрокам в лотереи “М.С.Л.” были собраны средства на строительство спортивного комплекса — ледовой арены “Льодограй” (г. Богуслав Киевской области).

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” открыл этот центр в 2014 году, а уже сегодня его воспитанники — обычные дети и подростки — стали победителями многих региональных, национальных и международных соревнований. Ледовая арена также стала одной из главных площадок страны для тренировок профессиональных команд по хоккею и фигурному катанию.

Кроме того, “М.С.Л.” был официально признан плательщиком военного сбора №1 в стране. Значительные средства на финансирование украинской армии были собраны также благодаря игрокам в лотерею.