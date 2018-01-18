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Украинские айтишники сняли видео о школьном образовании

Украинские айтишники сняли видео о школьном образовании

КИЕВ. 18 января. УНН. Известные украинские IT-эксперты сняли ролик в поддержку модернизации программы информатики в школах страны, передает УНН.

К инициативе присоединились заместитель главы АПУ Дмитрий Шимкив, руководитель Unit Factory Валерия Заболотная, руководитель программ EPAM Ukraine Максим Почебут, основатель HUB 4.0 Валерий Омельченко, СЕО национальной сети электротехники "Цитрус" Виталий Кузнецов и другие.

Они считают, что школьная информатика стала парадоксом среднего образования. Вместо того, чтобы мотивировать и увлекать детей современными технологиями, она сводится к устаревшему языку программирования Паскаль и полностью отбивает желание детей развиваться в этой сфере: "Наши дети уже живут в цифровую эпоху. Информатика за пределами школы - это робототехника и 3D-печать, большие данные, создание игр, сайтов, это целый мир инноваций! Так почему всего этого нет в школе? "

Напомним, Кабмин одобрил концепцию развития цифровой экономики на 2018-2020 годы.

Источник: УНН
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