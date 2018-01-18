Украина получила уже 21 лицензию на Паралимпийские игры

КИЕВ. 18 января. УНН. На сегодня в Украине есть 21 лицензия на участие в Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском городе Пхьончан. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич, передает УНН.

"Уже есть 21 лицензия по трем видам спорта. Это биатлон, лыжи и сноуборд. Но в планах получить 23 лицензии, то есть надеемся еще на 2", - сообщил В.Сушкевич.

Напомним, Украина уже получила 21 лицензию на участие в зимних Олимпийских играх-2018. Это 11 лицензий в биатлоне, пять в санном спорте, четыре в фигурном катании и одна - в скелетоне.

Как сообщал УНН, министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что в этом году впервые были повышенные денежные выплаты паралимпийцам, и они теперь будут получать такие же денежные вознаграждения за призовые места, как и олимпийцы.