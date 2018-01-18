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В Одесской области выпало 20 см снега

В Одесской области выпало 20 см снега

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ОДЕССА-КИЕВ. 18 января. УНН. В Одесской области продолжается непогода: на севере - большой снегопад, уровень снега достигает 20 см, на юге - снег с дождем, налипание мокрого снега. Все это сопровождается шквальным ветром. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по предупреждению и своевременной ликвидации возможных последствий непогоды в Одесской области, передает корреспондент УНН.

Как отмечается, с 13:00 восстановлено движение пассажирских транспортных средств на автомобильных дорогах пригородного сообщения.

Для удовлетворения неотложных нужд водителей и пассажиров транспортных средств организован пункт обогрева на 197 км трассы М-13 Кропивницкий - Платоново. Размещено полевую кухню к месту отстоя грузового автотранспорта на автодороге М-05 Киев - Одесса.

Как сообщал УНН, с 10:30 18 декабря в Одесской области было запрещено движение пассажирского автотранспорта по дорогам общего пользования.

Источник: УНН
Теги: снег, Одесская область
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