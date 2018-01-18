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У главы Госслужбы занятости провели обыски - источник

У главы Госслужбы занятости провели обыски - источник

КИЕВ. 18 января. УНН. В исполняющего обязанности председателя Государственной службы зайнятости Валерия Ярошенко прошел обыск, передает УНН со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседника агентства, обыск проходил на рабочем месте чиновника. Сейчас он уже завершился.

В то же время, агентству пока не удалось официально подтвердить эту информацию в Генеральной прокуратуре Украины.

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Добавим, что ранее, 27 декабря 2017 года, Печерский районный суд Киева разрешил следователю Голавного следственного управления ГПУ на проведение обыска служебного кабинета по месту работы Валерия Ярошенко.

Источник: УНН
Теги: обыск, Украина
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