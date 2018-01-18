Украинцев нет среди пострадавших в Казахстане - МИД

КИЕВ. 18 января. УНН. Среди погибших и пострадавших в результате сгорания автобуса в Казахстане нет граждан Украины. Об этом в Twitter сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

"Консул сообщил, что, по предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Казахстане", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иргизком районе Актюбинской области Казахстана загорелся пассажирский автобус, погибли 52 человека.