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Четверг, 18 января 2018, 15:44 • Дарья Чабанова
Украинцев нет среди пострадавших в Казахстане - МИД
КИЕВ. 18 января. УНН. Среди погибших и пострадавших в результате сгорания автобуса в Казахстане нет граждан Украины. Об этом в Twitter сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
"Консул сообщил, что, по предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Казахстане", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Иргизком районе Актюбинской области Казахстана загорелся пассажирский автобус, погибли 52 человека.
Источник: УНН
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