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Украинцев нет среди пострадавших в Казахстане - МИД

Украинцев нет среди пострадавших в Казахстане - МИД

КИЕВ. 18 января. УНН. Среди погибших и пострадавших в результате сгорания автобуса в Казахстане нет граждан Украины. Об этом в Twitter сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

"Консул сообщил, что, по предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Казахстане", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иргизком районе Актюбинской области Казахстана загорелся пассажирский автобус, погибли 52 человека.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Казахстан
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