Движение по трассе Киев-Одесса полностью перекрыли из-за снегопада

КИЕВ. 18 января. УНН. С 15:00 18 января движение по трассе "М-05" (Киев-Одесса) ограничено для всех категорий транспорта, учитывая частный. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Степанов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Движение на трассе Одесса-Киев ограничено. С 15:00. Для всех без исключения видов транспорта, включая частный. Чтобы избежать накопления авто на границе соседних областей", - написал М.Степанов.

Он отметил, что на севере Одесской области техника расчищает трассы еще с 4 утра от вчера.

Все службы продолжают работать в усиленном режиме.

Также он сообщил, что в Измаиле наблюдается сложная ситуация по электроснабжению, где обесточено высоковольтную линию.

"30 бригад Одессаоблэнерго выясняют причины аварии и пытаются максимально быстро подключить город", - сообщил председатель Одесской ОГА.

Напомним, в Одесской области продолжается непогода: на севере - большой снегопад, уровень снега достигает 20 см, на юге - снег с дождем, налипание мокрого снега.