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Из-за непогоды в Одесской области город остался без воды и света

Из-за непогоды в Одесской области город остался без воды и света

ОДЕССА-КИЕВ. 18 января. УНН. В Измаиле Одесской области работают около тридцати ремонтных бригад для восстановления электроснабжения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

“Есть большая проблема в городе Измаил, там отключено высоковольтную линию. На месте уже работают около 30 ремонтных бригад ОАО „Одессаоблэнерго“, они выясняют причины аварии и пытаются максимально быстро подключить к электроснабжению город. Также еще с утра в регионе мобилизованы ресурсы в виде дизель-генераторов от военных, ГСЧС, частных предприятий. Их уже сейчас отправляют в город для того, чтобы восстановить водоснабжение и элементарную жизнедеятельность Измаила”, — говорится в сообщении.

Отметим, больше всего проблем с электроснабжением в регионе наблюдается в Великомихайловском и Арцизском районах — в каждом из-за непогоды отключены по 17 населенных пунктов, в Окнянском районе — в 15 населенных пунктах нет электроснабжения, в Саратском — в 13 населенных пунктах, в Измаильском — в 11 в Ширяевском и Раздельнянском районах — по 9 населенных пунктов не имеют электроснабжения. На местах работают ремонтные бригады.

Как сообщал УНН, в Одесской области выпало 20 см снега.

Источник: УНН
Теги: Одесская область, непогода
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