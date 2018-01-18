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Сущенко в России оставили под арестом

Сущенко в России оставили под арестом

Роман Сущенко

КИЕВ. 18 января. УНН. Украинца Романа Сущенко российский суд оставил под арестом. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Жалоба на решение о продлении срока содержания под стражей Сущенко отклонена", - отметил адвокат.

Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает.

Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Роман Сущенко
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