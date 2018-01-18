Новости: Политика
Четверг, 18 января 2018, 15:52 • Юлия Шрамко
Сущенко в России оставили под арестом
Роман Сущенко
КИЕВ. 18 января. УНН. Украинца Романа Сущенко российский суд оставил под арестом. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Жалоба на решение о продлении срока содержания под стражей Сущенко отклонена", - отметил адвокат.
Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает.
Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.
Жалоба на решение о продлении срока содержания под стражей Сущенко отклонена. pic.twitter.com/IXCkI1K0gQ— Mark Feygin (@FeyginMark) 18 января 2018 г.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час