Сущенко в России оставили под арестом

КИЕВ. 18 января. УНН. Украинца Романа Сущенко российский суд оставил под арестом. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Жалоба на решение о продлении срока содержания под стражей Сущенко отклонена", - отметил адвокат.

Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает.

Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.