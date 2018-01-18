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Угрозы территориальной целостности Украины чрезвычайно высоки - Порошенко

Угрозы территориальной целостности Украины чрезвычайно высоки - Порошенко

Петр Порошенко

КИЕВ. 18 января. УНН. Риски и угрозы украинскому суверенитету и территориальной целостности остаются чрезвычайно высокими, как и угроза безопасности и стабильности для всех стран Европы и мира. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая во Львове, передает УНН.

"Риски и угрозы нашему суверенитету, нашей территориальной целостности остаются все еще очень высокими, как и угроза для безопасности, стабильности для всех стран Европы и мира", - сказал Президент

По его словам, именно по этой причине Украина вместе с партнерами не только ищет урегулирования существующих вызовов, но и непосредственно готовится абсолютно адекватно реагировать на них.

"Лучший способ защититься от агрессора - это готовность к достойной обороне и отпору любому нападению", - подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось 17 января, был утвержден государственный оборонный заказ на 2018 год, где предусмотрено расширение военного сотрудничества с Канадой и США.

Источник: УНН
Теги: Украина, угроза, Петр Порошенко
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