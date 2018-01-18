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Украина официально получит членство в IRENA в течение 3-4 недель

Украина официально получит членство в IRENA в течение 3-4 недель

КИЕВ. 18 января. УНН. Украина станет полноправным членом в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в течение 3-4 недель. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции и.о. председателя Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский, передает корреспондент УНН.

“Мы выполнили все свои обязательства: приняли соответствующий закон, он подписан Президентом. Мы передали эти документы на ратификацию, находясь в Абу-Даби... Мы имеем все шансы буквально в течение нескольких недель, двух-трех, максимум четырех стать полноправными членами этой ключевой мировой институции, которая является де-факто и де-юре ключевым инструментом реализации парижского соглашения по сокращению выбросов CO2”, — сказал депутат.

Как сообщал УНН, участие Украины в IRENA позволит претендовать на льготные кредиты на “зеленые” проекты.

Источник: УНН
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