Новости: Происшествия
Четверг, 18 января 2018, 15:59 • Тарас Джмиль
Пенсионера на Запорожье замучили до смерти
КИЕВ. 18 января. УНН. Накануне мертвого пенсионера с многочисленными ссадинами и синяками и клейкой лентой на голове, а также его жену без сознания нашли в их собственном доме в одном из сел Каменско-Днепровского района Запорожской области. Об этом УНН сообщили правоохранители.
У 79-летнего мужчины была переломана челюсть, на руке оторван один палец.
Его жена, которую нашли без сознания, также имела многочисленные травмы, в том числе переломы. Она была госпитализирована.
Из дома украли 400 долларов.
Начато расследование по ст. 115 (умышленное убийство) и 187 (разбой) УК Украины.
Напомним, неизвестные в балаклавах избили палками семью адвоката.
Источник: УНН
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