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Пенсионера на Запорожье замучили до смерти

Пенсионера на Запорожье замучили до смерти

КИЕВ. 18 января. УНН. Накануне мертвого пенсионера с многочисленными ссадинами и синяками и клейкой лентой на голове, а также его жену без сознания нашли в их собственном доме в одном из сел Каменско-Днепровского района Запорожской области. Об этом УНН сообщили правоохранители.

У 79-летнего мужчины была переломана челюсть, на руке оторван один палец.

Его жена, которую нашли без сознания, также имела многочисленные травмы, в том числе переломы. Она была госпитализирована.

Из дома украли 400 долларов.

Начато расследование по ст. 115 (умышленное убийство) и 187 (разбой) УК Украины.

Напомним, неизвестные в балаклавах избили палками семью адвоката.

Источник: УНН
Теги: Запорожская область
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