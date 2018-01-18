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Украинский "Руслан" стал героем американского сериала

КИЕВ. 18 января. УНН. Украинский самолет Ан 124-100 "Руслан" сняли в новом выпуске американского сериала Mega Machines: The World's Strongest Plane, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГП "Антонов".

"В новом выпуске Mega Machines: The World's Strongest Plane главным героем стал Ан 124-100 "Руслан", который является самым большим из транспортных самолетов, который изготавливался серийно", - говорится в сообщении.

В частности, создатели программы были поражены возможностью "Руслана" перевезти три вертолета Apache.

В ГП отметили, что съемки фильма проходили на самолетах, эксплуатируемых "Авиалиниями Антонова".

Кроме того, в описании Mega Machines Ан 124-100 "Руслан" назвали "воздушным монстром", который может проглотить 3 вертолета Apache и оснащен двигателями с большей тягой, чем восемь истребителей F16.

Напомним, американская компания SpaceX попросила помощь в украинского завода "Антонов" с перевозкой крупногабаритного груза.

Источник: УНН
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