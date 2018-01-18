Суд в Харькове начал избирать меру пресечения водителю, который сбил насмерть пешехода и скрылся

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 18 января. УНН. Киевский районный суд Харькова начал заседание по избранию меры пресечения водителю легковушки Тиграну Енгибаряну, который сбил пешехода, от чего тот дважды перевернулся в воздухе и скончался на месте происшествия, передает корреспондент УНН.

На заседание явились все участники процесса, подозреваемого доставили в зал суда в наручниках и поместили в клетку. Сразу после этого подозреваемый начал плакать.

"Мне очень жаль. Он (погибший - ред.) такой же молодой, как и я. На его месте должен был быть я. Хочу извиниться перед мамой этого парня, я должен был отдать свою жизнь, я отсижу свой срок и выйду, а он - нет. Я ехал в сторону Французского бульвара, увидел красный свет (светофора - ред.) подумал, что проскочу. Затем он (погибший - ред) выбежал. Я испугался и уехал, потом решил сам приехать, когда понял, что натворил. Я действительно виноват, убил молодого парня. Я не хотел этого", - сказал Т.Енгибарян.

Прокуратура подала ходатайство в суд о мере пресечения для Т.Енгибаряна в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, 16 января около 15:15 на Салтовском шоссе Toyota Camry на светофоре сбила 17-летнего парня, которого от удара два раза развернуло в воздухе. Пострадавший погиб. Водитель скрылся, бросил машину в гаражах, снял номера, но через час его задержали. Им оказался 18-летний харьковчанин. Машина с номерами Ах 5050 АО зарегистрирована на 18-летнего Тиграна Енгибаряна. Права владелец авто получил три недели назад - через восемь дней после того, как ему исполнилось 18.