Главным негативным трендом в 2017 году в Украине стало ограничение свободы слова - HRW

КИЕВ. 18 января. УНН. Самым главным негативным трендом в 2017 году в Украине, за исключением ситуации на Востоке страны, стало ухудшение уровня свободы выражения мнений, ассоциаций и свободы СМИ. Об этом во время прес-конференции заявила директор и исследователь Human Hights Watch в Украине Таня Купер, передает УНН.

“За исключением ситуации на Востоке страны, самым главным негативным трендом в 2017 году в Украине стало ухудшение уровня свободы выражения мнений, ассоциаций и свободы СМИ”, — сказала она.

Купер отметила, что правительство Украины, ссылаясь на необходимость противостоять российской агрессии на Донбасе, а так же антиукраинской пропаганде, предприняло в прошлом году ряд шагов по ограничению этих свобод. Например в марте пришлого года президент Порошенко подписал закон, обязывающий активистов и журналистов, которые расследуют факты коррупции, публично декларировать личное имущество по аналогии с госчиновниками. Президент позже внес несколько поправок, снимая обзанность декларирования, но добавив необоснованную отчетность для всех общественных организаций и лиц, которые с ними сотрудничают.

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Кроме того, отметила Купер, власти в Украине так и не предприняли реальних шагов по расследованию деятельности проправительственного сайта “Миротворец”, а некоторые должностные лица в Украине публично выступали в поддержку администрации этого ресурса.

В июле и августе пришлого года СБУ, за якобы антиукраинскую пропаганду, несколько иностранных журналистов были высланы из страны, другие не получили разрешение на вьезд, в том числе несколько журналистов из России и двое из Испании.

Убийство в 2016 году журналиста Павла Шеремета остается нераскрытым, как и нападение в том же году на телеканал “Интер”, который имеет репутацию проросийского, добавила директор и исследователь Human Hights Watch в Украине.