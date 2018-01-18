Суд назначил портретные экспертизы Путина, Шойгу и Аксенова

КИЕВ. 18 января. УНН. Оболонский районный суд Киева, в производстве которого находится дело по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, назначил портретную и звуковую экспертизу президента России Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, командующего Черноморского флота РФ Александра Витко и самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова, изображения которых содержатся в видеозаписях предоставленных в качестве доказательств в материалах дела стороной обвинения, передает корреспондент УНН.

"Заслушав участников судебного производства суд принял ходатайство стороны обвинения о назначении комплексной судебно-портретной экспертизы и экспертизы звуковых файлов удовлетворить ... Проведение экспертизы поручить научно-исследовательскому экспертно-криминалистическому центру МВД Украины. Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в решении суда.

Напомним, сотрудники Управления государственной охраны, которые были допрошены сегодня в Оболонском районном суде Киева по делу по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, рассказали, как тот бежал из Киева в Крым.

Как сообщал УНН, 17 января в судебном заседании в качестве свидетелей были допрошены экс-министр иностранных дел Андрей Дещица, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, бывший директор политического департамента, начальник отдела политической аналитики Министерства иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.