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Судебное заседание по делу о госизмене Януковича продолжится 24 января

Судебное заседание по делу о госизмене Януковича продолжится 24 января

КИЕВ. 18 января. УНН. Оболонский районный суд Киева продолжит 24 января рассмотрение уголовного производства по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

"В судебном заседании объявляется перерыв до 10:00 24 января. После 24 января заседание состоится тоже на 10:00 25 января", - говорится в постановлении суда.

Напомним, Оболонский районный суд Киева, в производстве которого находится дело по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, назначил портретную и звуковую экспертизу президента России Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, командующего Черноморского флота РФ Александра Витко и самопровозглашенного "главы "Крыма Сергея Аксенова, изображения которых содержатся в видеозаписях предоставленных в качестве доказательств в материалах дела стороной обвинения.

Как сообщал УНН, сотрудники Управления государственной охраны, которые были допрошены сегодня в Оболонском районном суде Киева по делу по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, рассказали, как тот бежал из Киева в Крым.

Источник: УНН
Теги: суд, Виктор Янукович, заседание, госизмена
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