КИЕВ. 18 января. УНН. Украина по ошибке включила Эстонию в список оффшорных зон. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Эстонии Свен Миксер, передает УНН со ссылкой на ERR.ee.

По словам С.Миксера, такое решение было принято в Украине 27 декабря. Он считает, что Эстония по ошибке оказалась в украинском списке оффшорных зон, поскольку правительство Украины неправильно интерпретирует закон о налоге на прибыль.

“Мы подняли этот вопрос через наше посольство с Президентом Украины, который выразил понимание наших проблем, а также министра финансов и экономического советника премьер-министра”, — заявил глава МИД.

С.Миксер также заявил, что такое развитие событий подрывает экономические отношения между двумя странами.

“Мы работаем над устранением этой неприятной ситуации, чтобы свести к минимуму ущерб, нанесенный эстонским компаниям в результате этого печального инцидента. Несомненно, такое развитие подрывает экономические отношения между двумя странами”, — отметил он.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что новые владельцы оффшоров, счета которых были арестованы в рамках специальной конфискации, не смогут вернуть эти деньги.