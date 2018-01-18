Дело о госизмене Януковича: обвинение планирует допросить Турчинова, Порошенко и еще 21 свидетеля

КИЕВ. 18 января. УНН. В уголовном производстве по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича сторона обвинения планирует допросить еще 23 свидетелей, среди которых ряд украинских чиновников. Об этом, по завершению судебного заседания в Оболонском районном суде Киева, сообщил прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.

"Количество свидетелей: осталось 23 человека. Планируем допросить Наливайченко, Турчинова, Парубия, Президента Украины Порошенко и других", - сказал Кравченко.

Напомним, Оболонский районный суд Киева, в производстве которого находится дело по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, назначил портретную и звуковую экспертизу президента России Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, командующего Черноморского флота РФ Александра Витко и самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова, изображения которых содержатся в видеозаписях, предоставленных в качестве доказательств в материалах дела стороной обвинения.

Как сообщал УНН, сотрудники Управления государственной охраны, которые были допрошены сегодня в Оболонском районном суде Киева по делу по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, рассказали, как тот бежал из Киева в Крым.