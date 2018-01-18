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Сотрудники УГО подтвердили, что Янукович самоустранился от власти и бежал в Россию - прокурор

Сотрудники УГО подтвердили, что Янукович самоустранился от власти и бежал в Россию - прокурор

КИЕВ. 18 января. УНН. Все допрошенные сегодня в судебном заседании в Оболонском районном суде Киева сотрудники Управления государственной охраны подтвердили, что экс-президент Украины Виктор Янукович в конце февраля 2014 года самоустранился от власти и бежал в Российскую Федерацию. Об этом, по завершению судебного заседания в Оболонском районном суде Киева, сообщил прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.

"Я доволен сегодняшним заседанием. Все свидетели подтвердили позицию стороны обвинения, все свидетели подтвердили, что Янукович самоустранился от выполнения обязанностей, бежал и находится на территории Российской Федерации", - сказал Кравченко.

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Как сообщал УНН, 18 января в судебном заседании в Оболонском районном суде Киева в качестве свидетелей было допрошено 4 сотрудников Управления государственной охраны, которые сопровождали Януковича после его бегства из Киева в ночь с 21 на 21 февраля 2014 года в Крым до 24 февраля 2014 года.

Источник: УНН
Теги: Виктор Янукович, прокурор, госизмена
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