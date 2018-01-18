Новости: Экономика
Четверг, 18 января 2018, 17:07 • Ася Красоха
Валюта в обменниках снова подорожала
КИЕВ. 18 января. УНН. По состоянию на 18 января, доллар в обменниках стоит 28,8 грн/долл., а евро - 35,3 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
- 28,845 гривен за доллар (+0,082);
- 35,305 гривен за евро (+0,052);
- 0,512 гривен за российский рубль (+0,001);
- 40,043 гривен за фунт стерлингов (+0,264).
По сравнению с предыдущим днем курсы этих валют выросли.
Напомним, официальный курс гривны установленный Нацбанком на 18 января составляет 28,66 грн/долл.
Ранее сообщалось, что в течение 2017 года Национальный банк осуществил 1018 проверок пунктов обмена валюты небанковских финучреждений и обнаружил 115 нелегальных обменных пунктов.
Источник: УНН
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