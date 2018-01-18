Суд начал рассмотрение жалобы Россошанского на арест

КИЕВ. 18 января. УНН. Апелляционный суд Киевской области начал рассмотрение жалобы защиты Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровськои, на меру пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент УНН.

Во время заседания адвокат Россошанского Николай Личик просил суд изменить его подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Отметим, что Россошанский участвует в заседании в режиме видеоконференции из Лукьяновского СИЗО.

Как сообщал УНН, 8 января полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровськои.

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Юрию Россошанский меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта 2018.