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Суд начал рассмотрение жалобы Россошанского на арест

Суд начал рассмотрение жалобы Россошанского на арест

КИЕВ. 18 января. УНН. Апелляционный суд Киевской области начал рассмотрение жалобы защиты Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровськои, на меру пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент УНН.

Во время заседания адвокат Россошанского Николай Личик просил суд изменить его подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Отметим, что Россошанский участвует в заседании в режиме видеоконференции из Лукьяновского СИЗО.

Как сообщал УНН, 8 января полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровськои.

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Юрию Россошанский меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта 2018.

Источник: УНН
Теги: суд
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