Эксперт: обвала цен на рынке нового жилья ожидать не стоит

КИЕВ. 18 января. УНН. Обвала на рынке первичной недвижимости не будет. Застройщики не будут работать себе в убыток, а объективных причин для снижения цен нет. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Андрей Ярема.

"Прогнозы делать немного рано, но обвала, как того прогнозировали эксперты, не надо ждать. Раньше говорили, что настроили в Украине, в Киеве в частности, столько жилья, что в сданных в эксплуатацию домах куча простых квартир, и никто не покупает, и говорили, что это спрогнозирует обвал рынка, и покупатели даже некоторые отложили вопрос покупки недвижимости на потом, ожидая прогнозируемого... Я не знаю, как расценивать эту информационную атаку какую-то, возможно, но никакого обвала не будет. Во-первых - курс доллара, цены на первичную недвижимость объективно не могут падать, застройщики тогда начнут работать себе в убыток", - сказал А.Ярема.

Он отметил, что уже на стадии котлована одно- и двухкомнатные квартиры раскупают. И хотя большие квартиры пользуются значительно меньшим спросом, сеять панику и говорить, что рынок рухнет, не стоит.

Как сообщал УНН, в условиях насыщенности рынка жилой недвижимости предложениями эксперты советуют инвестору тщательно подходить к выбору жилья и обращать внимание не только на цену или расположение объекта, а прежде всего на репутацию застройщика и опыт в реализации проектов. Например, крупнейший столичный застройщик Холдинговая компания "Киевгорстрой" имеет за плечами более чем 60-летнюю историю успешной работы в сфере строительства. На сегодняшний день в работе в компании находится около 1,5 млн кв. м недвижимости на разных стадиях.

В течение 2017 года холдинг ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В 2017 году компания начала работу над рядом новых объектов, в том числе "Манхэттен", "Миракс", "Медовый", Каховская. Сейчас они находятся в активных стадиях строительства. Например, на Каховской уже куплено почти 50% квартир, что неудивительно.