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В ТКГ создадут подгруппу для обсуждения возвращения Украине контроля над границей с РФ

В ТКГ создадут подгруппу для обсуждения возвращения Украине контроля над границей с РФ

КИЕВ. 18 января. УНН. Украинская сторона Трехсторонней контактной группы продвигать создание рабочей подгруппы с целью содержательного обсуждения в рамках ТКГ модальностей возвращения Украине контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях. Об этом на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя в ТКГ по Донбассу Дарка Олифер, передает УНН.

"Украинская сторона ожидает содержательное обсуждение в рамках Трехсторонней контактной группы модальностей возвращения Украине контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях. С этой целью будут продвигать создание соответствующей рабочей подгруппы", - говорится в сообщении Олифер.

Пресс-секретарь отметила, что украинская сторона во время заседания ТКГ в Минске поставила вопрос о необходимости обеспечения полного, беспрепятственного и безопасного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольнный Украине участок российско-украинской границы.

Ранее представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга сообщил, что в том числе представители гуманитарной подгруппы на встрече 18 января планируют обсудить списки лиц, подлежащих следующему обмену.

Как сообщал УНН, участница гуманитарной подгруппы ТКГ, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 158 граждан Украины.

Источник: УНН
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