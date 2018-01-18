В Минагрополитики рассказали, каким образом обеспечат повышение качества молока

КИЕВ. 18 января. УНН. Повышение качества молока будет обеспечиваться за счет значительной государственной поддержки. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

“Для обеспечения надлежащего качества и безопасности при производстве молока государство будет оказывать значительную поддержку. Воспользоваться средствами и повысить качество своей продукции производители смогут в рамках программы поддержки животноводства (4 млрд на 2018 год) и программы развития фермерства и кооперации (1 млрд грн)”, - отметила она.

По словам Ковалевой, основное внимание сосредоточат на строительстве и реконструкции молочно-товарных ферм, доступе к необходимому оборудованию, улучшении генетического потенциала поголовья.

“Одним из инструментов станет доступное кредитование. Вместе с тем для небольших хозяйств рационально идти к повышению качества молока через кооперацию. Ведь молочные кооперативы также попадают под программу государственной поддержки через компенсацию стоимости закупленного оборудования и техники”, - уточнила заместитель министра агрополитики.

Напомним, закупка молока у хозяйств населения будет продолжаться.