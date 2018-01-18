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В Украине планируют создать комиссию по вопросам пропавших без вести

В Украине планируют создать комиссию по вопросам пропавших без вести

КИЕВ. 18 января. УНН. В Украине планируют создать комиссию по вопросам лиц, пропавших без вести. Парламентарии 235 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Законопроект определяет процедуру розыска лиц, пропавших без вести — от подачи заявления о розыске и до его прекращения.

Как отмечается в пояснительной записке, с целью розыска лиц, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом, создается Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести (далее — Комиссия) — орган, отвечающий за выяснение судьбы и местонахождения таких лиц.

Комиссия является держателем Единого реестра данных о лицах, пропавших без вести, в котором содержится информация, необходимая для поиска таких лиц, собирается с целью установления их местонахождения и идентификации неопознанных останков.

Для выполнения своих функций Комиссия сотрудничает со всеми органами государственной власти, международными и общественными организациями, занимающимися вопросами лиц, пропавших без вести. Детальное регулирование особенностей функционирования Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести, предлагается определить соответствующим постановлением Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНН, по состоянию на 29 декабря считаются пропавшими без вести 402 украинца.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, пропавшие без вести, комиссия
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