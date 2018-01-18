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"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленных потребителей почти на 6%

"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленных потребителей почти на 6%

КИЕВ. 18 января. УНН. НАК “Нафтогаз Украины” снизил цены на газ для промышленных потребителей на 5,5-5,9%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“Нафтогаз Украины” опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 февраля 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. По сравнению с ценами на январь 2018 года, в феврале цены уменьшены на 5,5-5,9%“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с “Нафтогазом”.

Напомним, задолженность посредников-газсбытов перед НАК “Нафтогаз Украины” за последние 12 месяцев увеличилась вдвое до 20,4 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: Нафтогаз, цена, промышленность
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